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    Металлургия, химпром и пищепром - ключевые отрасли-инвестмагниты Казахстана

    3 Мая 2022, 12:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 2021 год инвестиции в основной капитал в сфере обрабатывающей промышленности составили рекордные 1,55 трлн тенге. Это в полтора раза больше в деньгах и на 38,1% больше в физическом объёме, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

    В первом квартале текущего года инвесторы снизили активность, что ожидаемо с учётом как локальных кризисных явлений («январских событий»), так и глобального геополитического кризиса. Тем не менее, за январь–март этого года капвложения в секторе составили весомые 226 млрд тенге — это 19,1% от всех инвестиций в промышленный сектор РК. Годом ранее сумма составляла 334 млрд тенге.

    «Тройка ключевых отраслей-инвестмагнитов сегмента переработки в первом квартале текущего года осталась прежней. В первую очередь это металлургия (94,5 млрд тенге, или 41,8% от всех инвестиций в обрабатывающей промышленности), пищевая промышленность (39,1 млрд тенге, или 17,3%) и химическая промышленность (27,9 млрд тенге, или 12,3% от инвестпортфеля сектора)», - сообщает аналитический портал finprom.kz.

    По итогам двенадцати месяцев прошлого года инвестиции в основной капитал в сфере металлургической промышленности составили 492,6 млрд тенге (или 31,8% от общего портфеля сегмента переработки), в сфере пищевой промышленности — 154,2 млрд тенге (или 9,9%), а химическая промышленность привлекла 462,6 млрд тенге (29,8%).

    Примечательно, что две из этих трёх отраслей обеспечивают заодно и максимальный объём выпуска сегмента переработки. Так, объём производства в металлургической отрасли по итогам первого квартала текущего года составил сразу 2,3 трлн тенге — это 48,9% от всего выпуска промышленной продукции в обрабатывающем сегменте.

    Фото: media.bobruisk.ru

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Промышленность Экономика
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