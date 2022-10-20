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    Металлургическое предприятие в Темиртау рискует остаться без экологического разрешения

    20 Октября 2022, 19:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев ответил на вопрос касательно повышения нормативов выбросов для компании «Арселор Миттал Темиртау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На пресс-конференции в СЦК министру сообщили, что на днях были общественные слушания в Темиртау, где директор по экологии «Арселор Миттал Темиртау» заявила общественникам, что в декабре 2021 года министерство им повысило нормативы выбросов.

    «Буквально вчера мы этот вопрос обсуждали на общественном совете. Никакого повышения лимита нормативов выбросов у «Арселор Миттал» нет. Более того, компания сейчас рискует остаться без экологического разрешения на следующий год. Мы наоборот идем на сокращение лимитов выбросов, руководство компании об этом прекрасно знает. Мы буквально месяц назад с ними встречались и объяснили ситуацию, что никакого повышения не будет. Понимание у компании есть», - сказал Сериккали Брекешев.

    Глава Минэкологии добавил, что ведомство сейчас отходит от практики снижения лимитов и переходит к практике снижения фактических выбросов.

    «Потому что была такая практика, что лимиты снижают. На бумаге получается, что определенное снижение компания показывает, но по факту все остается на одном уровне, даже в некоторых случаях было превышение», - пояснил Сериккали Брекешев.

    Представители ведомства сообщили, что если ранее лимит предприятия был 340 тыс тонн, то после его снизили до 250 тыс. В этом году ожидается очередное снижение лимита выбросов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Карагандинская область Экология Минэкологии
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