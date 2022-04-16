Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Металлурги устроили забастовку в Актау

    16 Апреля 2022, 18:21

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Работники АО «ArcelorMittal Tubular Products Aktau» записали видеообращение на имя Президента страны с требованием повышения заработной платы на 100%, передает корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на акимат Мангистауской области.

    АО «ArcelorMittal Tubular Products Aktau» специализируется на производстве стальных труб для нефтегазовой отрасли, а также для строительства магистральных водоводов, теплотрасс и пульпо/шламопроводов используемых в горнодобывающей промышленности.

    Согласно данным работодателя 15.04.2022 года работники, в количестве 120 человек, стихийно приостановили работу с требованием повышения заработной платы и заявив, что их требования не выполняются.

    Отметим, что ранее сотрудники АО «ArcelorMittal Tubular Products Aktau» направили письмо директору предприятия, с требованием о повышении заработной платы на 100%. Директором предприятия данное письмо направлено акционеру АО «ArcelorMittal Temirtau» для согласования вопроса возможности повышения заработной платы. До настоящего времени данный вопрос не нашел своего разрешения.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Промышленность Мангистауская область Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Системы защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Сколько волонтеров в Казахстане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу