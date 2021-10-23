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    Металлург из Жезказгана победил в конкурсе «Золотой Гефест»

    23 Октября 2021, 18:50

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане наградили победителей самого престижного в горной металлургии конкурса «Золотой Гефест». Премии вручили на 11-м Международном горно-металлургическом конгрессе Astana Mining & Metallurgy – АММ 2021. В номинации «Металлург года» лучшим признан Нуржан Койшибеков из Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Обладатель «Золотого Гефеста» работает в Жезказгане на литейно-механическом заводе ТОО «Корпорация «Казахмыс». Нуржану Койшибекову 35 лет, он - многодетный отец, воспитывает с супругой шестерых детей. На производство пришёл после окончания Карагандинского государственного технического университета. Сделал карьеру от слесаря до главного металлурга.

    На жезказганском литейно-механическом заводе Нуржан Койшибеков трудится 12-й год. Был мастером плавки, технологом. В возрасте 28 лет стал главным металлургом предприятия. Сегодня руководит всеми процессами по технологической подготовке металлургического производства. Прошёл стажировку на одном из крупных заводов Турции.

    «Конечно, ответственность большая. Понадобились время и опыт, чтобы заслужить доверие коллег, профессиональное признание», – говорит Нуржан Койшибеков.

    Традиционный конкурс «Золотой Гефест» проводится начиная с 2009 года. Награда считается одной из самых престижных и особенно значима для профессионалов и молодых специалистов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Промышленность Общество
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