КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Металлоконструкции на 4,6 млн тенге украли у акмолинца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Как рассказали в полиции, 16 июня в отдел полиции Целиноградского района обратился местный житель с заявлением о факте кражи. Мужчина сообщил, что с территории принадлежащего ему строящегося нежилого дома в поселке Коянды, с 10 по 15 июня неизвестные похитили металлические опалубки и подкосы на сумму 4,6 млн тенге.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 188 УК РК «Кража».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции установили лиц, причастность которых к совершению преступления проверяется. Предварительно было установлено, что на территорию земельного участка несколько раз приезжала ГАЗель, на которой, как выяснили позже оперативники, было похищено имущество потерпевшего. Вещественные доказательства изъяты», - сообщили

в полиции.

