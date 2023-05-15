Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Металлоискатели намерены установить в казахстанских школах

    15 Мая 2023, 17:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В казахстанских школах могут установить металлоискатели. Данный вопрос обсуждается с педагогами. Об этом заявила на брифинге в СЦК первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу проинформировать о том, что эта работа нами в настоящее время продолжается. 100% организаций образования имеют видеонаблюдение. Более 80% организаций образования подключены к центрам оперативного управления. 74% организаций образования имеют специализированную охрану. Тревожные кнопки установили более 94% организаций образования. К 1 сентября на 100% по всем этим показателям, по всем этим мероприятиям будет работа завершаться. Что касается металлоискателей, то такое предложение внесено. Оно рассматривается, обсуждается с педагогами. Когда будет принято решение, мы проинформируем официально», - прокомментировала Шолпан Каринова вопрос журналиста.

    Что касается инцидента в одной из школ Петропавловска, первый вице-министр просвещения добавила, что дополнительно выделено финансирование для обеспечения максимальной безопасности в организациях образования, установлена специализированная охрана, турникеты.

    «По всем организациям образования вопросы безопасности усиливаем. Есть поручение Правительства, чтобы все эти мероприятия завершить до 1 сентября нового учебного года», - добавила Шолпан Каринова.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Безопасность Минпросвещения РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские школьники завоевали 6 медалей на Балканской олимпиаде по математике
    Говорить об итогах продления учебного года еще рано - Минпросвещения
    Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    Перенесут ли Последний звонок на 25 мая в следующем году – ответ Минпросвещения
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    5 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    Новости партнеров