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    Металлические ворота упали на охранника одного из ТОО в Акмолинской области

    6 Апреля 2023, 18:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Металлические ворота упали на охранника одного из ТОО в Буландынском районе Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    54-летний мужчина получил травмы на рабочем месте. Об этом стало известно из сообщения медицинских работников, позвонивших 5 апреля в дежурную часть районного отдела полиции. Факт внесен в единый реестр досудебных расследований. Инцидент произошел, когда мужчина помогал трем другим работникам предприятия закрыть металлические ворота зерносклада. Навесы одной из створок поломались, в результате чего тяжелая конструкция упала на акмолинца.

    Мужчина находится в больнице. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом височной кости, кома. По факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда». Назначена экспертиза.Сотрудниками полиции Буландынского районного отдела в инспекцию труда направлено письмо по установлению причины произошедшего случая.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Происшествия
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