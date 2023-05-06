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    Металлическая кровля здания АО «Казпочта» упала на женщину в Жамбылской области

    6 Мая 2023, 14:05

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сильные ветры почти месяц бушуют в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным метеорологической службы, ураганы порывами до 20 - 25 метров в секунду наблюдались во второй-третьей декадах апреля. С начала мая ежедневно порывы ветра достигают 28 – 30 метров в секунду.

    Метеорологическое опасное явление привело к трагедии в Жамбылском районе Жамбылской области.

    «В селе Аса из-за сильного ветра порывами до 28 м/с произошел срыв металлической кровли 3-тажного здания АО «Казпочта», - сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области. – Пострадала проходившая мимо в этот момент 57-летняя женщина. На место происшествия выезжали 11 сотрудников ДЧС, группа экстренного реагирования акимата Жамбылского района, было задействовано три единицы техники».

    Площадь сорванной крыши составляет 600 кв. метров, это односкатная кровля – профлист по деревянной обрешётке. Силами ДЧС упавшая кровля разобрана.

    По информации пресс-службы областного управления здравоохранения, пострадавшую срочно госпитализировали, женщина находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.

    «При поступлении в больницу пострадавшая жаловалась на боль в голове, правой щеке, груди, общую слабость. Предварительный диагноз - черепно-мозговая закрытая травма, сотрясение мозга, травма грудной клетки. Подозревали перелом грудного отдела позвоночника, но рентген это не выявил. По санавиации вызваны нейрохирург и реаниматолог. Проводится инфузионная терапия, симптоматическая терапия», - пояснили в пресс-службе ведомства.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Здравоохранение Погода МЧС
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