Металлическая кровля здания АО «Казпочта» упала на женщину в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сильные ветры почти месяц бушуют в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным метеорологической службы, ураганы порывами до 20 - 25 метров в секунду наблюдались во второй-третьей декадах апреля. С начала мая ежедневно порывы ветра достигают 28 – 30 метров в секунду.

Метеорологическое опасное явление привело к трагедии в Жамбылском районе Жамбылской области.

«В селе Аса из-за сильного ветра порывами до 28 м/с произошел срыв металлической кровли 3-тажного здания АО «Казпочта», - сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области. – Пострадала проходившая мимо в этот момент 57-летняя женщина. На место происшествия выезжали 11 сотрудников ДЧС, группа экстренного реагирования акимата Жамбылского района, было задействовано три единицы техники».

Площадь сорванной крыши составляет 600 кв. метров, это односкатная кровля – профлист по деревянной обрешётке. Силами ДЧС упавшая кровля разобрана.

По информации пресс-службы областного управления здравоохранения, пострадавшую срочно госпитализировали, женщина находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.

«При поступлении в больницу пострадавшая жаловалась на боль в голове, правой щеке, груди, общую слабость. Предварительный диагноз - черепно-мозговая закрытая травма, сотрясение мозга, травма грудной клетки. Подозревали перелом грудного отдела позвоночника, но рентген это не выявил. По санавиации вызваны нейрохирург и реаниматолог. Проводится инфузионная терапия, симптоматическая терапия», - пояснили в пресс-службе ведомства.



