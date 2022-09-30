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      Восточно-Казахстанская область

    Месячник милосердия стартует в ВКО

    30 Сентября 2022, 21:17

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области стартуют мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    «1 октября начнется акция «Месячник милосердия». Запланирована организация торжественных мероприятий, акции «Ғасыр жасаған ғұмыр» и «Забота», проведение круглых столов и встреч с ветеранами труда, а также открытие лечебного физкультурного кабинета в КГУ «Усть-Каменогорский центр оказания специальных социальных услуг», - сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Альмира Мусинова.

    По ее словам, начаты работы по оказанию помощи ветеранам и одиноким престарелым пенсионерам в виде подвозки воды, заготовки дров на зимний период и субботников по санитарной очистке дворовых участков волонтерами.

    «На сегодня области функционируют 4 территориальных центра и 7 отделений надомного обслуживания. Государством на регулярной основе принимаются меры по совершенствованию деятельности центров для комфортного проживания и предоставления комплекса услуг», - добавила А. Мусинова.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Общество
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