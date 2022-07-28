Месячная норма осадков выпала за сутки в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау за сутки выпало больше месячной нормы осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

По данным акимата Актау, в западной части Мангистауской области в ночь с 27 на 28 июля выпало 13 миллиметров осадков, при норме в месяц 10-13 миллиметров. В Актау выпало 13 миллиметров осадков при норме 10 миллиметров.

Аким города Нурдаулет Килыбай призвал жителей к спокойствию.

«Из-за обильного дождя затапливает улицы. В первую очередь необходимо осушить автомобильные дороги. Мы наблюдаем пробки в семи-восьми местах по городу. В связи с этим призываю горожан к спокойствию», - отметил аким Актау.

Для откачки воды мобилизовано 14 единицы вакуумной техники, пять единиц пожарной техники,130 человек. Работы ведутся на 20 точках.

«В настоящий момент вывезено 25 540 тыс. кубометров дождевой воды. Информация обновляется каждые два часа. Созданный при акимате города штаб продолжает работу по откачке воды совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям города и ГКП «КЖСА», - проинформировали в городской администрации.

Ранее сообщалось о том, что продолжительные дожди стали причиной подтопления улиц Актау.

Фото: lada.kz