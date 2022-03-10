Месячная норма осадков выпала в Шымкенте за ночь

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте, вчера 9 марта, во второй половине дня и ночью выпало 28 миллиметров осадков при норме в месяц 26 мм. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Шымкента.

Для координации работ по откачке дождевой воды на территориях, подверженных подтоплению, создан оперативный штаб, в который вошли специалисты акимата, департамента по чрезвычайным ситуациям и коммунальных служб.

Кроме того, в каждом районе были организованы специальные дежурные бригады.

В результате обильных осадков в виде дождей произошло подтопление ряда улиц города. Так, благодаря своевременным работам по откачке дождевой воды на 44 территориях, опасность подтопления была предотвращена.

Мурат Айтенов совместно с рабочей группой проинспектировал ход проводимых работ и дал соответствующие поручения.

Откачано около 7 тысяч кубометров дождевой воды.

В работах было задействовано 68 единиц техники и 35 мотопомп, более 200 сотрудников МЧС и сотрудников акимата.

По данным специалистов Казгидромета, в ближайшие недели также ожидаются продолжительные дожди.

В связи с этим создана специальная оперативная группа. В целом, ситуация находится на постоянном контроле.



