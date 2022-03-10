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    Месячная норма осадков выпала в Шымкенте за ночь

    10 Марта 2022, 14:05

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте, вчера 9 марта, во второй половине дня и ночью выпало 28 миллиметров осадков при норме в месяц 26 мм. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Шымкента.

    Для координации работ по откачке дождевой воды на территориях, подверженных подтоплению, создан оперативный штаб, в который вошли специалисты акимата, департамента по чрезвычайным ситуациям и коммунальных служб.

    Кроме того, в каждом районе были организованы специальные дежурные бригады.

    В результате обильных осадков в виде дождей произошло подтопление ряда улиц города. Так, благодаря своевременным работам по откачке дождевой воды на 44 территориях, опасность подтопления была предотвращена.

    Мурат Айтенов совместно с рабочей группой проинспектировал ход проводимых работ и дал соответствующие поручения.

    Откачано около 7 тысяч кубометров дождевой воды.

    В работах было задействовано 68 единиц техники и 35 мотопомп, более 200 сотрудников МЧС и сотрудников акимата.

    По данным специалистов Казгидромета, в ближайшие недели также ожидаются продолжительные дожди.

    В связи с этим создана специальная оперативная группа. В целом, ситуация находится на постоянном контроле.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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