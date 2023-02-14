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    Месячная динамика инфляции постепенно стабилизируется в Казахстане

    14 Февраля 2023, 11:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В годовом выражении инфляция в январе текущего года достигла 20,7%. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка РК Берик Шолпанкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что в Казахстане месячная динамика инфляции, несмотря на снижение с пика после шокового значения марта 2022 года (3,7%) постепенно стабилизируется до 1,1% в январе текущего года, при этом оставаясь на уровне, значительно превышающем среднегодовые значения.

    «Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 25,7%. Непродовольственная инфляция также ускорилась до 20,2% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров и поддерживаемого спросом на них. Инфляция платных услуг достигла 14,2%», - сказал Берик Шолпанкулов.

    Представитель Нацбанка также сообщил, что инфляция продолжает расти на фоне перестройки логистических цепочек, высоких инфляционных ожиданий, фискальной поддержки спроса и увеличения кредитования. Сохраняющиеся риски требуют поддержания базовой ставки на текущих уровнях.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Экономика
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