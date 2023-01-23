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    Месторождения золота, угля, железа и меди возвращены в собственность государства

    23 Января 2023, 12:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совещание по вопросу ревизии месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ) и углеводородного сырья провел первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

    Правительством ведется работа по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям. Так, в ходе проведенного анализа в 2022 году уполномоченными органами расторгнуты 115 контрактов и 198 лицензий по ТПИ, а также 12 контрактов по углеводородному сырью.

    В результате в государственный фонд были возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, бокситов, полиметаллов и т.д., которые в дальнейшем выставляются на аукцион для передачи стратегическим инвесторам.

    По итогам аукционов, проведенных в 2022 году, в бюджет страны уплачен подписной бонус на сумму 26 млрд тенге и заявлены инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью более чем на 50 млрд тенге.

    Принять участие в аукционе на предоставление права недропользования могут все заинтересованные инвесторы. Информация об их проведении в обязательном порядке размещается в республиканских печатных изданиях и на интернет-ресурсах госорганов.

    Вместе с тем уполномоченными органами ведется работа по применению штрафных санкций к недропользователям, нарушившим финансовые обязательства.

    Так, в 2022 году в доход государства взыскана неустойка в размере 331 млн тенге по ТПИ, а также погашена задолженность на 1,8 млрд тенге по 9 контрактам в сфере углеводородного сырья.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Промышленность Экономика
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