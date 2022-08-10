Месторождение Кашаган возобновляет добычу нефти

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На месторождении Кашаган, расположенном на территории Атырауской области в Каспийском море, постепенно возобновляется добыча нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Компания NCOC, оператор Северо-Каспийского проекта (по освоению морского месторождения Кашаган), сообщает о постепенном возобновлении производства в ночь с 9 на 10 августа. Ожидается, что данные работы будут сопровождаться ограниченным сжиганием газа на морском и наземном комплексах в рамках соответствующих разрешений. Сжигание газа является стандартным процессом в ходе возобновления таких сложных производственных операций, к которым относится разработка месторождения Кашаган и будет проводиться в прерывистом режиме в течение ограниченного количества времени», - сообщила пресс-служба компании NCOC.

Ранее сообщалось о том, что подготовка нефти на комплексе «Болашак» прекращена из-за утечки газа.