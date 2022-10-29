Месторождение Кашаган готовится к восстановлению прежних объемов добычи

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Месторождение Кашаган, расположенное на шельфе Каспийского моря в Атырауской области, готовится к восстановлению прежних объемов добычи нефти. Добыча на месторождении была приостановлена в августе после обнаружения трещин на трубах одной из установок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил управляющий директор компании North Caspian Operating Company Оливье Лазар, на текущий момент все механические ремонтные работы на установке предварительного отбора газа завода по комплексной подготовки нефти и газа «Болашак» выполнены. Ввод установки в эксплуатацию ожидается в течение нескольких дней.

3 августа на Кашагане была произведена остановка завода по комплексной подготовки нефти и газа «Болашак» в связи с обнаружением признаков утечки газа. 9 августа добыча была частично восстановлена до уровня 100 тысяч баррелей в сутки, 30 сентября - до уровня 210 тысяч баррелей в сутки.



После завершения всех ремонтных работ объем добычи на Кашагане может достичь максимального уровня в 370 тысяч баррелей. Столько нефти добывалось до обнаружения признаков утечки газа.



