Местонахождение столицы кангюев город Битянь установили жамбылские археологи

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Представители научного сообщества Казахстана признают, что древняя столица кангюев находилась на территории нынешнего Жуалынского района Жамбылской области. Об этом в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В 2018 году на городище «Бурно-Октябрьское» начала работать научно-исследовательская археологическая экспедиция «Терс» при финансовой поддержке акимата Жуалынского района. Археологические раскопки начала проводить научно-исследовательская компания ТОО «Казгеоархеология». Обнаружились артефакты двухтысячелетней давности, когда здесь, по мнению историков, существовал крупный по тем временам город. Корреспондент МИА «Казинформ» тогда первой из жамбылских журналистов побывала на начавшихся раскопках огромного кургана высотой с многоэтажный дом, расположенного посреди привольной равнины в юго-восточной части Жуалов.

В тот год археологи, вскрыв два метра грунта, обнаружили полностью сохранившееся древнее строение и артефакты кангюйского периода - первый век нашей и даже первый век до нашей эры. Разведывательная экспедиция обнаружила здесь хозяйственную часть древнего городища Баркуап – так, предположительно, в арабских летописях назывался этот город кангюев Битянь, находившийся на Великом Шелковом пути и имевший стратегическое значение. Этот памятник начала исследовать еще в 50 - 60 годы прошлого века южноказахстанская археологическая экспедиция, возглавляла которую Евгения Агеева. Тогда находки датировались только VI - VII веками нашей эры. А когда в 2018 начались раскопки, то выявились материалы, которые можно отнести уже к первому веку до нашей эры.

Следует отметить, что Жуалы насыщены древностями, следы истории повсюду. По словам старожилов, сельчане здесь всегда во время хозяйственных работ находили фрагменты древней керамики, нетронутые временем расписные кувшины, остатки водопроводных труб, очагов, домашней утвари, кувшины, хумы, тарелки. Аксакалы рассказывают, что они видели подземные дороги и всегда считали, что здесь есть подземный город. Если бы не инициатива жителей провести раскопки, то в ближайшей перспективе древний город был бы потерян из-за начавшейся застройки территорий. Прежний районный аким Бахтияр Копбосынов в свое время поддержал эту идею.

В ходе раскопок 2018 года было найдено много керамики и древнее строение - свод, стены, дверные проемы арочного типа. Затем был найден череп. Очередную сенсационную находку обнаружили археологи летом 2020 года - загадочное захоронение доисламского периода. Найденные останки человека практически совершенно истлели, в захоронении нашли нож и бляшки от кожаного изделия.

По мнению историков, всё указывает на то, что здесь в древности было не только поселение древних кангюйцев, но и летняя резиденция кангюйских правителей. Ведь летом в Жуалах очень благоприятный климат, в отличие от расположенного в 60 километрах жаркого Тараза. В Жуалах рядом горы, веет прохладой, бьют родники. Эту местность издревле называли Мынбулак – «край тысячи родников», край прекрасной природы, плодородной земли, обильного разнотравья.

Как рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» жамбылский археолог, краевед, директор ТОО «Научная организация «АРК» Искандер Торбеков, этим историческим объектом заинтересовались многие известные в отечественной историографии и археологии личности, подтвердив, что именно здесь и была столица кангюев город Битянь, возраст которого примерно две тысячи лет.

«На раскопки к нам тогда приезжал известный казахстанский археолог, историк Карл Байпаков, признававший этот объект одним из уникальнейших исторических объектов страны. Он подтвердил датировку находок, а также принадлежность этого памятника к кангюйской культуре. Академик археолог Бауржан Байтанаев считает, что это уникальнейший объект Средней Азии, относящийся к культуре древнекангюйского этноса».

По словам собеседника, городище «Бурно-Октябрьское» зафиксировано в государственном реестре охраны памятников материальной культуры Казахстана именно под таким названием. Это городище действительно является уникальнейшим и интереснейшим объектом для археологов. Это единственный пока в Казахстане сохранившийся не тронутым памятник начала нашей эры.

О «кангюйском периоде» хорошо известно из священной книги древнего Ирана «Авеста», а также из китайских письменных источников, где говорится о том, что восточная граница Кангюйского государства проходит через реку Талас, протекающую по территории Жамбылской области. Сообщения древних китайских хроник говорят о существовании двух резиденций правителя кангюев - летней и зимней. Столица Битянь, говорится в летописях, располагалась на реке Талас, недалеко от современного Тараза.

Сейчас в Казахстане и Средней Азии известно несколько археологических культур, которые относятся к Кангюйскому государству. Кангюи были не только кочевниками, но и земледельцами, у них существовала письменность. По утверждению китайских послов, во дворце правителя кангюев имелись писаные своды законов. Однако памятники письменности кангюев не сохранились.

Кангюи занимали выгодное географическое положение, контролируя самый оживленный участок Великого Шелкового пути, который шел на Кавказ и в Причерноморье. Кангюи имели широкие торговые и экономические связи с внешним миром, торговали с Сирией, Индией, Прибалтикой, Египтом, Ираном, Китаем.

В перспективе руководство Жуалынского района планирует открыть здесь музей под открытым небом и организовать еще один интересный маршрут для туристов, посещающих Жамбылскую область.



