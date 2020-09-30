Место утечки воздуха на МКС установлено

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Экипажи 64-ой длительной экспедиции, которые готовятся на космодроме Байконур к запуску на Международную космическую станцию, получили хорошее известие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Утечка воздуха, несколько дней назад зафиксированная в российском модуле «Звезда» Международной космической станции, была обнаружена.

После проведенного анализа и поиска места утечки воздуха из атмосферы Международной космической станции было установлено, что данное место находится в служебном модуле «Звезда», в котором находится научная аппаратура. Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля, говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.

«В настоящее время осуществляется поиск конкретного места возможной утечки. При этом общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 мм за 8 часов. Сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета МКС в пилотируемом режиме. В ближайшие дни причина снижения атмосферного давления будет локализована и герметичность восстановлена», - отмечено в сообщении.

Это уже второй случай за два года, когда в российском сегменте МКС обнаруживается утечка воздуха.

Сейчас на МКС космическую вахту несут и готовятся к прибытию коллег российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Напомним, старт экипажа МКС-64 с космодрома Байконур 14 октября 2020 года.