Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Место проведения крещенских купаний определили в Актау

    18 Января 2023, 16:51

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Крещенские купания в Актау пройдут в 4А микрорайоне вдоль яхт-клуба «Бриз». Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель начальника ДЧС Мангистауской области Нурлыбек Айжарыков, передает МИА «Казинформ».

    По словам спикера, для обеспечения безопасности населения департаментом по ЧС будет выделено 73 сотрудника и 23 единицы техники. Кроме того, за общественным порядком будут следить полицейские, организуются посты безопасности. Личный состав оперативно-спасательного отряда к проведению мероприятия готов.

    «Перед погружением в холодную воду необходимо разогреть тело, сделав небольшие физические упражнения. Необходимо также взять с собой полотенце, теплые сухие вещи, термос горячего чая. Запрещено употреблять спиртные напитки и прыжком нырять в воду. В воде новичкам не стоит окунаться полностью с головой, для окунания достаточно 10-15 секунд, в конце обязательно обтереться сухим полотенцем, надеть теплые и сухие вещи и попить горячий чай», - пояснил Нурлыбек Айжарыков.

    Он также отметил, что самое главное - окунание должно происходить в специально оборудованных местах, где организовано дежурство спасателей, медиков, полиции, то есть те службы, которые оперативно смогут оказать необходимую помощь.

    Похожие рекомендации в ходе брифинга дал глава Уральской епархии Благовещенского прихода Александр Пушин. Он отметил, что организм должен быть готов к погружению в воду зимой.

    «Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Ведь мы не хотим, чтобы праздник превратился в трагедию», - сказал Александр Пушин.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Религия Безопасность Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Санврачи СКО проверили воду в местах ее забора в день Крещения
    Спасатели столицы будут дежурить в местах крещенского купания на реке Есиль
    Прорубь для крещенских купаний определили в Костанае
    Места для крещенского купания определили в Таразе
    Популярное
    1 Сильные магнитные бури ожидаются до конца января 2023 года
    2 Места для крещенских купаний определили в Акмолинской области
    3 Составы окружных избирательных комиссий утвердили в Карагандинской области
    4 Места проведения крещенских купаний определили в Алматинской области
    5 Два землетрясения за день произошло в Казахстане
    Новости партнеров