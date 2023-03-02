Место под строительство мусорного полигона ищут в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров поручил решить вопрос со строительством мусорного полигона в Петропавловске. Местные власти не могут найти для него место, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата руководитель департамента экологии Азамат Бектасов напомнил, что полигон ТБО в Петропавловске в его нынешнем состоянии не отвечает действующим экологическим и санитарным нормам. Там часто происходят возгорания, зловоние ощущают окраинные микрорайоны. Заполняемость городского полигона достигла 87%. В 2024 году заканчивается срок его эксплуатации.

«За последние четыре года департамент в отношении городского полигона провел шесть проверок на основании обращений граждан. В 2022 году ТОО «Кызылжар Тазалык» привлекли к административной ответственности, выдали предписание об устранении нарушений. Департамент подписал с предприятием медиативное соглашение о его исполнении до конца года», - проинформировал А.Бектасов.

Ежегодно обостряется проблема с несанкционированной свалкой у села Байтерек в Кызылжарском районе, рядом с Петропавловском. Масштабы ее растут, мусор загорается, разлетается по лесам и близлежащим населенным пунктам.

«В 2021 году департамент обратился в Специализированный межрайонный экономический суд. Аппарат акима Бескольского сельского округа обязали ликвидировать свалку. Этого до сих пор не произошло. Исполнение решения суда откладывается из-за отсутствия средств. Местным исполнительным органам уже сейчас необходимо определить участок для строительства нового полигона, соответствующего экологическим

и санитарным требованиям, и приступать к реализации мероприятий по ликвидации свалки и восстановлению окружающей среды», - сказал А. Бектасов.

Аким Петропавловска Руслан Анбаев пояснил, что место под полигон ищут. Предлагают построить один полигон для города и райцентра Кызылжарского района. Сложность заключается в установлении санитарной зоны. Рядом с существующим новый уже не построить.

«Вопрос нужно решать сейчас, параллельно делать проект. Определите место для полигона. Ищите инвестора для строительства мусороперерабатывающего комплекса на территории полигона», - сказал А. Сапаров.

О проблемах городского полигона говорят давно и экологи, и общественники. Департамент экологии настаивал даже на приостановлении его деятельности. Еще в 2022-м в ведомстве отмечали, что необходимо искать участок для строительства нового полигона.

Буквально недавно акимат города выставил на торги 49%-ю долю участия в ТОО «Кызылжар Тазалык».



