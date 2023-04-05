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    Место пересечения границы Сериком Кудебаевым выясняется - Погранслужба

    5 Апреля 2023, 11:48

    АСТАНА КАЗИНФОРМ - Место пересечения границы экс-начальником департамента полиции Алматинской области Сериком Кудебаевым выясняется. Об этом заявил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов, передает корреспондент МИА «Казифнорм».

    «Кудебаев государственную границу через официальные пункты пропуска не пересекал. В связи с поступлением информации о том, что он возможно убыл в Кыргызстан и оттуда - в третьи страны пограничной службой начата служебная проверка для выявления возможного нелегального места пересечения государственной границы», - сказал Ерлан Алдажуманов.

    По его словам, к этой работе подключены соседи.

    «Официальный запрос в пограничную службу Кыргызской Республики направлен. Я думаю, сейчас преждевременно говорить что-либо, надо дождаться окончания проводимой проверки», - добавил Ерлан Алдажуманов.

    Ранее сообщалось, что ожидающий приговора экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев вновь не явился в суд. Стало известно, что он покинул Казахстан, его объявили в международный розыск.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Пограничники КНБ
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