Место массовой гибели кефали на Каспии ищут в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ.- Место массовой гибели кефали и других видов рыбы на побережье Каспийского моря ищут в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ.

В Атырау широкий резонанс вывали видео в социальных сетях о массовой гибели рыбы, в основном кефали, на побережье Каспийского моря.

Местные власти на широкомасштабную экологическую проблему не отреагировали. Но, как сообщили в департаменте экологии региона, видео в социальных сетях не осталось незамеченным. В воздух был поднят вертолет Ми-8, на котором сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и экологи обследовали побережье Каспийского моря. Подтверждения, что рыба погибла в Исатайском районе Атырауской области не нашли. Утром район поисков будет смещен в направлении Мангистауской области.



