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    Место массовой гибели кефали на Каспии ищут в Атырауской области

    31 Августа 2022 01:06

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ.- Место массовой гибели кефали и других видов рыбы на побережье Каспийского моря ищут в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ.

    В Атырау широкий резонанс вывали видео в социальных сетях о массовой гибели рыбы, в основном кефали, на побережье Каспийского моря.

    Местные власти на широкомасштабную экологическую проблему не отреагировали. Но, как сообщили в департаменте экологии региона, видео в социальных сетях не осталось незамеченным. В воздух был поднят вертолет Ми-8, на котором сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и экологи обследовали побережье Каспийского моря. Подтверждения, что рыба погибла в Исатайском районе Атырауской области не нашли. Утром район поисков будет смещен в направлении Мангистауской области.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Экология Видео
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