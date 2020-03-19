Место гибели фронтовика из РК Ивана Донцова нашли в Калининской области РФ

​ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В поисках родственников бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны, российские поисковики обратились к своим павлодарским коллегам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» обратились российские поисковики. Судьбу красноармейца Донцова Ивана Калиновича 1904 года рождения, уроженца города Алма-Ата, Сталинского района, сельского совета Каменского, села Каменка, установили поисковики отряда «Пионер» города Москва», - сообщил журналистам командир павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» Александр Шитов.

Поисковики приступили к розыску родственников защитника Отечества, чтобы известить их о его фронтовой судьбе, отметил он. В архивных документах Центрального архива Министерства обороны Донцов Иван числился пропавшим без вести.

«Ф.И.О.: Донцов Иван Калинович; дата рождения 1904 год, - привёл А. Шитов цитату из Центрального архива Московской области. - Место рождения: Казахская ССР, г. Алма-Ата, Сталинский район, сельсовет Каменский, село Каменка. Дата и место призыва: Фрунзенский райвоенкомат, Казахская ССР, г. Алма-Ата, Фрунзенский район; воинское звание - красноармеец».



Последнее место службы солдата - 243-я стрелковая дивизия. Воин выбыл из строя 14 августа 1942 года в районе деревни Коровино Ржевского района Калининской области.

Фото предоставлены Александром Шитовым.



