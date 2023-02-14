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    Местные товаропроизводители помогают сдерживать цены в Карагандинской области

    14 Февраля 2023, 12:15

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области из 19 социально значимых продуктов питания производится 14. По картофелю, яйцу, говядине внутренние потребности обеспечены полностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат области.

    В супермаркеты по фиксированным ценам местные товаропроизводители поставляют овощи и яйцо.

    В регионе работает комиссия по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров. Заместитель акима области Бауржан Асанов провел заседание с участием представителей государственных органов, руководителей крупных торговых сетей, оптовых поставщиков, сельхозтоваропроизводителей.

    Предпринимателям напомнили, что допустимая торговая надбавка на социально значимые продовольственные товары составляет не более 15%. Ведется контроль не только за супермаркетами, но и за магазинами у дома. Важная задача – исключить лишних посредников. Для этого акимат предлагает супермаркетам работать напрямую с товаропроизводителями.

    О насыщении внутреннего рынка собственными продуктами рассказал руководитель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров.

    «В этом году планируется увеличить объемы производства картофеля – на 11,1%, моркови – на 23%, капусты – в два раза. У местных товаропроизводителей закуплено в стабфонд 295 тонн картофеля, 200 тонн моркови», – сообщил он.

    Благодаря оборотной схеме в супермаркетах и социальных павильонах по фиксированным ценам реализуются картофель, морковь, капуста и лук. Аскар Санаубаров отметил, что поставки регулярные, с ноября 2022 года общий объем составил 648,6 тонны.

    Также в рамках заключенных меморандумов свою продукцию по фиксированным ценам реализуют местные птицефабрики. Кроме того, ежедневно в торговые точки поставляется социальный хлеб, произведенный из муки резервного фонда и зерна Продкорпорации. Поставляется в супермаркеты и резервная мука по доступной цене.

    «Сдерживание цен – это задача номер один. В целом из 19 наименований социально значимых продуктов 14 мы производим у себя в области. Завозим пять видов: рис, гречку, масло подсолнечное, сахар и соль. Работа по стабилизации цен требует, как оперативных, так и стратегических решений, – отметил Бауржан Асанов. – Предпринимателям не стоит пренебрегать законодательством – необходимо придерживаться допустимой торговой надбавки. Вся цепочка ценообразования прослеживается, контроль ведется».


    Фото: Еркебулан Хадылбек

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Акимат Экономика Цены и тарифы Регионы Караганда
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