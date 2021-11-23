Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Местное содержание: ряд поручений дал госорганам Аскар Мамин

    23 Ноября 2021, 12:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений касательно развития местного содержания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акиматам необходимо усилить работу региональных комиссий по контролю местного содержания с максимальным привлечением местного бизнеса в их деятельность», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Премьер подчеркнул, что закупки недропользователей – это крупная площадка с огромным потенциалом для развития и поддержки отечественных производителей.

    «Поэтому поручаю министерствам индустрии и инфраструктурного развития и энергетики, фонду «Самрук-Казына» обеспечить заключение добровольных Соглашений с недропользователями», - отметил А. Мамин.

    «Поручаю Министерству индустрии совместно с Министерством энергетики, Нацпалатой предпринимателей проработать все необходимые вопросы заключения недропользователями офтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями», - поручил глава Кабмина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Акимат Экономика Местное содержание
    Новости по теме
    Новости по теме
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    В 14 раз увеличили финансирование ремонта теплосетей в Костанайской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами