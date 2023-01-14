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    Места проведения крещенских купаний определили в Астане

    14 Января 2023, 00:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 18-19 января в Астане будут отмечать Крещение Господне. Празднование будет проходить во всех православных храмах Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

    Праздник будет проходить во всех православных храмах города: Успенском кафедральном соборе (улица Куйшидина, 27), Константино-Еленинском храме (проспект Республики,12), Храме преподобного Серафима Саровского (проспект Богенбай батыра, 8).

    Проруби для массовых купаний установят на правом берегу реки Есиль, в районе Дворца школьников имени М. Утемисова, ЖК «Гранд Алатау» и нa левом берегу в районе набережной Столичного парка (возле Амфитеатра и гостиницы St . Regis Astana). Места для купаний станут доступными с 19:30 18 января (после освящения воды) до 02:00 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 19 января до 02:00 20 января.

    Обеспечивать безопасность жителей во время религиозной церемонии будет водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. В местах крещенских купаний будут дежурить бригады скорой помощи.


    Важно помнить и о правилах безопасности в отведенных для купаний местах:

    · рядом с купелью должно стоять не больше 3 человек;

    · нырять следует лишь под присмотром спасателей и медработников;

    · перед тем, как войти в воду, можно сделать разминку, которая поможет разогреться;

    · после обряда следует растереть себя полотенцем, надеть теплые вещи и выпить горячий чай;

    · если во время купаний почувствовали какое-либо ухудшение состояния здоровья, следует немедленно обратиться к медикам, дежурящим на месте купаний.

    Ранее сообщалось, что в Алматы определили 9 мест купания, где будут обустроены и смонтированы купели.

    Недавно спасатели дали гражданам рекомендации, как правильно и безопасно окунаться в прорубь.

    Фото: пресс-служба акимата Астаны
    Астана Религия Общество
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