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    Места проведения крещенских купаний определили в Алматинской области

    17 Января 2023, 21:45

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Места для крещенских купаний в городе и районах определили в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента по ЧС Алматинской области, специально отведенные и оборудованные места для омовения (купания) на территории Алматинской области находятся по следующим адресам:

    - г. Конаев, на водохранилище Капшагай в районе 6 пляжа;

    - Карасайский район, между с. Шамалган и с. Жандосов развлекательный комплекс «Home Club»;

    - Карасайский район, Жамбылский сельский округ, с/о «Рахат»;

    - село Узынагаш, ул. Сатпаева №90, приход «Казанского храма Астанинской и Алматинской Епархии» Церковь;

    - село Каргалы, ул. Журунова №11, РО «Свято Тихонский приход» Церковь;

    - Талгарский район, Кайнарский сельский округ, ниже села Комсомола, северо-восточнее села Жалгамыс. «Живоносный источник»;

    - п. Отеген батыр, ул. Ажимуратова 1, «Храм во имя святых мучеников Адриана и Натальи»;

    - село Междуреченское, зона отдыха «Рыбацкая усадьба»;

    - село Косозен, ул. Муратбаева 1 «Храм в честь иконы Божией матери Неупеваемая Чаша»;

    - село М. Туймебаева, ул. Заречная 41;

    - «Свято-Сергиевский храм», Ащибулакский сельский округ «Первомайские пруды».

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области призывает купающихся соблюдать простые правила безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номерам 112, 101.

    19 января православные граждане будут отмечать Крещение Господне, главной традицией которого является погружение в ледяную воду. Спасатели рассказали, как правильно и безопасно окунаться в прорубь.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Религия Регионы Общество Конаев
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