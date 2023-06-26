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    Места для жертвоприношения на Курбан-айт определили в Алматы

    26 Июня 2023, 19:39

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы утвердили 14 специальных мест, где можно будет совершить ритуальные жертвоприношения на Курбан-айт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный имам Алматы Толеби Оспан на брифинге в региональной службе коммуникаций напомнил, что Курбан-айт в этом году будет отмечаться с 28 по 30 июня.

    «Айт-намаз совершается в 06:00 утра в 54 мечетях Алматы. Главное богослужение праздника Курбан-байрам – ритуал жертвоприношения – совершается мусульманской общиной после айт-намаза», - сказал Толеби Оспан.

    Акиматом утверждены 14 специальных мест, где разрешена реализация, жертвоприношения и раздача жертвенных животных в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований. В этих местах сотрудники мечети проводят религиозные обряды, следя за тем, чтобы жертвоприношения выполнялись в соответствии с шариатом. Жители города могут покупать жертвенных животных в перечисленных мечетях и совершать там свои жертвоприношения.

    Места, где разрешены жертвоприношения в городе:

    в Алатауском районе:

    - мечеть «Мырзахмет». Мкр. Карасу, ул. Северного кольца, д. 15.

    - мечеть «Аскер ата». Мкр. Айгерим-1, ул. Бенберина, 18/4.

    - мечеть «Алгабас». Мкр. Алгабас, а; ул. Сайгупе, 6.

    в Ауэзовском районе:

    - мечеть «Таугуль». Мкр. Таугуль-3, ул. Паримбетова, 9а.

    в Бостандыкском районе:

    - мечеть «Бакыткельды». Мкр. Хан-Тенгри, Дулати, 27/11.

    в Медеуском районе:

    - Центральная мечеть Алматы. Ул. Пушкина, 16.

    - «Умар ибн аль Хаттаб». Ул. Жукова, 136 А.

    - мечеть «Аманкул ата». Ул. Т. Бигельдинова, 5

    - мечеть «Фатима». Ул. Ш. Жанибека 148.

    - мечеть «Райымбек батыр». Мкр. Думан-1, ул. хана Тенгри, 15.

    - мечеть «Арафат». Ул. Ибрагимова, 5 а

    в Наурызбайском районе:

    - мечеть «Калкаман-2». Мкр. Калкаман-2, ул. Аспандиярова, 84.

    в Турксибском районе:

    - мечеть «Кайрат». Мкр. Кайрат, ул. Сарымулдаева, 22.

    в Жетысуском районе:

    - мечеть «Вайнах». Ул. Айтыкова, 1А.

    «В жертву разрешается приносить только овцу, козу, корову или верблюда. Овцы и козы должны достичь годовалого возраста, коровы - двухлетнего, а верблюды - пятилетнего. Но если ягненок в шестимесячном возрасте наберет вес годовалого, то разрешается его жертвоприношение. Козы должны достичь годовалого возраста. Овца и коза приносятся в жертву от имени одного человека. Корову и верблюда могут принести в жертву от одного до семи человек вместе», - озвучил главный имам Алматы.

    Обряд жертвоприношения также можно совершить в онлайн-формате через специальный сайт qurban2023.kz. Желающие совершить дистанционное пожертвование могут выбрать жертвенное животное на данном сайте и перечислить необходимые средства по указанным реквизитам.

    Церемония жертвоприношения онлайн проводится на скотном рынке «Алтын Сака», расположенном в поселке Абай рядом с рынком «Алтын Орда». Жители города также могут прийти на скотный рынок «Алтын Сака», купить там скот и принести в жертву.

    Пункты приема жертвенного мяса также выставлены в 54 мечетях города. Будут установлены специальные морозильники и предоставлены рефрижераторные транспортные средства. Жители города могут ходить в мечети возле своих домов и совершать жертвоприношения.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Религия Общество
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