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    Места для забоя скота в Курбан айт определены в Караганде

    6 Августа 2019, 13:48

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С 11 по 13 августа мусульмане будут отмечать Курбан айт. В Караганде определены места для забоя скота во время праздника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в городском акимате, в Караганде площадки,соответствующие санитарным требованиям, находятся по следующим адресам:

    1. ул. Резника, 18, ИП Абишев А.О.;
    2. пр. С. Сейфуллина, 53, ИП Хасенов К.С.;
    3. пр. Республики, 72/1, универсальный оптово-розничный рынок «Тулпар»;
    4. территория напротив мечети «Бала қажы» - угол ул. К. Маркса и переулокАвангардный, ТОО «Кайрат».

    А также на территории мечетей города уполномоченнымиДуховного управления мусульман Казахстана в Карагандинской области будеторганизованы бесплатное угощение едой и напитками, раздача подарков ипроведение благотворительной ярмарки.

    Праздничное мероприятие будет продолжено спортивнымисоревнованиями по национальным видам спорта и культурно-развлекательнойпрограммой.

    Курбан айт (праздник жертвоприношения) - исламский праздникокончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза байрам, в 10-ыйдень месяца Зуль-хиджа, в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося висламе пророком. Точная дата празднования по григорианскому календарю можетразниться в разных странах. Праздник Курбан айт в 2019 году начнётся 11августа. Для мусульманина, имеющего достаток, совершать жертвоприношениеявляется обязательным.

    Жертвенными животными могут быть верблюды, коровы,бараны, козы. Мясо жертвенного животного делится на три части: одна - неимущим,вторая - на раздачу соседям или угощение родственников и друзей, а третьяостаётся дома.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Религия
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