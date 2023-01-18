Места для крещенского купания определили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О безопасных местах для крещенского купания в пределах областного центра рассказали в акимате города Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимат города Тараза поздравляет всех православных христиан с приближающимся большим и светлым праздником Крещения Господня и информирует горожан, что для проведения купания в ночь с 18 на 19 января 2023 года акиматом города определены специальные места, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Это мост по реке Талас на трассе Алматы – Тараз близ пригородного села Красная Звезда. И также мост по реке Талас на трассе Алматы – Тараз в массиве «Карасай», улица Речная».

Для обеспечения безопасности граждан в ночь с 18 на 19 января организуется дежурство оперативно-спасательного отряда ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательного отряда ДЧС Жамбылской области, Центра медицины катастроф, сотрудников управления по ЧС города Тараза.

На территории Жамбылской области имеется несколько популярных мест традиционного купания в православный праздник Крещения. В Таразе это также канал Карасу близ храма Успения Божией Матери, Тектурмас, река Аса близ автодороги в направлении Новоджамбулского фосфорного завода.

В Жамбылском районе для крещенского купания огромной популярностью у жамбылцев пользуется родник Аулие-бастау, расположенный по автодороге Карабастау - Каратау - Жанатас. В Сарысуском районе - родник Ак-булак. В Жуалынском районе это водохранилище Терс-Ащибулак. В городе Шу горожане купаются в районе моста и в местности Тогай на реке Шу.

Ежегодно, в ночь с 18 на 19 января, в один из главных православных праздников Крещения Господня, сотни жителей Жамбылской области выезжают за пределы населенных пунктов на водоемы. Их безопасность находится под контролем спасателей, полиции, медиков. Для обеспечения безопасности граждан спасатели ЧС, совместно с сотрудниками местной полицейской службы и здравоохранения, организуют дежурства в местах, где жители обычно совершают обряд купания в водоемах.

Как пояснили в облуправлении здравоохранения, врачи не советуют купаться в холодной воде на Крещение людям с хроническими заболеваниями, особенно тем, кто перенес инфаркты и инсульты. Также не рекомендуется окунаться при ожирении, заболеваниях мочевой и нервной системах, сахарном диабете. Купание в проруби полезно только здоровым и закаленным людям.

«Для того чтобы зимнее купание не нанесло вред здоровью, нужно соблюдать основные принципы. Раздеваться непосредственно перед тем, как входить в воду. Погружаться в воду медленно, не надрывая свою сердечно-сосудистую систему. Перед тем, как окунаться, сделайте несколько упражнений на разогрев тела. Охлаждайтесь постепенно. Зайдя в воду по колена, умойтесь и слегка намочите верхнюю часть тела. Окунувшись, не находитесь в ледяной воде больше десяти секунд. Выбравшись, сразу же интенсивно разотрите себя сухим полотенцем и оденьтесь в теплую одежду. Ни в коем случае нельзя окунаться в воду, приняв алкоголь. Обязательно иметь с собой теплую и сухую одежду, чтобы переодеться, и горячий чай», - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, целебный родник Аулие-бастау находится в 30 км от Тараза. Источник давно известен своими целебными свойствами, замеченными еще в старину чабанами - больные овцы, переночевав возле водоема, выздоравливали. К роднику приезжают сотни людей за здоровьем и целебной водой. Купаются в этом роднике в любую погоду, температура воды здесь всегда, и зимой и летом, +16 градусов. По мнению аксакалов, целебные свойства этой воде дает святой дух. Неподалеку от родника находится могила старца, и местность называется «Аулие» (святой) «бастау». Рядом находится городище «Аулие-Бастау» VI-X вв., относящееся к историческим памятникам областного значения.



