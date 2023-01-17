Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Места для крещенских купаний определили в Атырауской области

    17 Января 2023, 15:39

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Места для крещенских купаний в городе и районах определили в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ежегодно 19 января православные христиане всего мира отмечают один из значимых праздников — Крещение Господне. В Атырауской области окунуться в прорубь можно будет в 7 местах. Это в Атырау около спасательного подразделения по улице Айтеке би, в Жилгородке возле пляжа. Еще одно место, которое будет подготовлено для желающих окунуться в воду - возле моста через Урал по Мечникова-Баймуханова. Купели также будут подготовлены Индерском, Махамбетском, Жылыойском и Курмангазинском районах.

    «18-19 января во время Крещенских праздников для обеспечения безопасности жителей Атырауской области спасатели и личный состав ДЧС будут переведены на усиленное дежурство. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации подготовлены 10 комплектов водолазного-снаряжения, 42 спасательных жилета, 8 спасательных кругов и 8 единиц автотехники. В местах массового купания будут задействованы сотрудники ДЧС Атырауской области, сотрудники органов внутренних дел, ГУ «Центр медицины катастроф» и скорой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Религия Безопасность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из-за угрозы схода лавин закрыто движение на трассе в Восточно-Казахстанской области
    Участились пожары в банях частных домов в Алматы
    Жителей Астаны предупредили об опасности схода наледи и снега с крыш
    Места проведения крещенских купаний определили в Астане
    Популярное
    1 Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января
    2 Назначен заместитель акима Павлодарской области
    3 Назначен аким Баянаульского района Павлодарской области
    4 Развитие пригородов Астаны обсудили в Правительстве
    5 Запретили фотографироваться: в «Шымбулаке» ответили на возмущения алматинки
    Новости партнеров