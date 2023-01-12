Места для крещенских купаний определили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы определены места, где в ночь с 18 на 19 января начнутся крещенские купания в связи с праздником Крещения Господня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Места для крещенских купаний:

1. Местное православное религиозное объединение «Приход Крестовоздвиженского храма г. Алматы» (Алатауский район, мкр. Карасу, ул. Высоковольтная, 37Б).

В ночь с 18 на 19 января с 01:00 до 05:00.

19 января - с 10:00 до 20:00.

2. Местное религиозное объединение «Приход храма Христа Спасителя г. Алматы» (Алатауский район, пр. Райымбека, д. 493).

19 января с 10 до 20 часов.

3. Филиал регионального религиозного объединения «Астанайская и Алматинская Епархия Православной Церкви Казахстана» Свято-никольский собор (Алмалинский район, ул. Байтурсынова, д. 56/6).

18 января - с 9 до 18 часов.

19 января - с 9 до 18 часов.

4. Местное религиозное объединение «Богоявленский приход»(Ауэзовский район, ул. Садовникова, д. 196).

19 января - с 11 до 15 часов.

5. Местное религиозное объединение «Приход Успенского храма поселка Первомайский Астанайской и Алматинской Епархии»(Жетысуский район, ул. Центральная, д. 86).

19 января - с 9 до 20 часов.

6. Местное православное религиозное объединение «Приход храма великомученицы Параскевы»(Жетысуский район, ул. Жансугурова, д. 500 в).

18 января - с 00:00 до 19 января 08:00.

7. Местное религиозное объединение «Иверско-Серафимовский женский монастырь» Астанайской и Алматинской Епархии» (Медеуский район, ул. Хамиди, д. 30).

18 января - с 11 часов до 19 января 20 часов.

8. Местное православное религиозное объединение «Приход Благовещенского храма г. Алматы» Астанайской и Алматинской Епархии (Медеуский район, мкр. Алатау, ул. Ибрагимова, 13).

В ночь с 18 на 19 января с 01:00 до 19 января 22:00.

9. Местное православное религиозное объединение «Покровско-Всехсвятский приход» (Турксибский район, ул. Юных Пионеров, д. 85).

18 января с 13:00 до 19 января 18 часов.



