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    Места для крещенских купаний определили в Алматы

    15 Января 2021, 17:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департаментом по ЧС Алматы совместно с местным исполнительным органом и Алматинской епархией определены пять мест купания, где будут обустроены и смонтированы купели для крещенских купаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Места для крещенских купаний:

    1. Местное православное религиозное объединение «Приход Крестовоздвиженского храма г. Алматы» Астанайской и Алматинской Епархии» (Алатауский р-он, мкр. Карасу, ул. Высоковольтная, 37Б);

    2. Местное православное религиозное объединение «Покровско-Всехсвятский приход» (Турксибский р-он, ул. Юных Пионеров, д. 85).

    3. Местное православное религиозное объединение «Приход Благовещенского храма г. Алматы» Астанайской и Алматинской Епархии (Медеуский р-он, мкр. Алатау, ул. Ибрагимова, 13).

    4. Местное православное религиозное объединение «Богородице рождественский приход» (Наурызбайский р-он, мкр. Акжар, ул. Егинсу, 1Б).

    5. Местное православное религиозное объединение «Приход храма Христа Спасителя г. Алматы» Астанайской и Алматинской Епархии (Алатауский р-он, пр. Райымбека, 493).

    Во избежание чрезвычайных ситуаций на воде Департамент по ЧС Алматы рекомендует:

    - не устраивать самовольных и хаотичных омовений в местах, не отведенных для этой цели;

    - не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

    - рядом с купелью, оборудованной на открытой местности (на льду) не должно находиться более трех человек;

    - перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

    - купайтесь в присутствии медиков и спасателей;

    - после купания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду, попейте теплый чай.

    На указанных участках для обеспечения безопасности людей, участвующих в омовении будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников Департамента по ЧС, Департамента полиции, Республиканского оперативно спасательного отряда, Службы спасения города, Центра медицины катастроф, а также медицинских работников города общим количеством 193 человека, 30 единиц техники.

    Вместе с тем, остальные водоемы, пруды и горные реки (Улкен и Киши Алматы, Каргалы, Аксай, Есентай) запрещены для купания. В настоящее время указанные водоемы покрыты льдом, подходы к горным рекам очень скользкие, при входе в воду можно поскользнуться, получить различные переломы и травмы. Течение рек подо льдом очень сильное и может унести тело человека, потерявшего равновесие или сознание.

    С 24:00 18 января и целый день 19 января на запрещенных для купания местах ДЧС совместно с МПС города Алматы будут проводить рейды. В случае купания в запрещенных местах, нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Религия Общество МЧС
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