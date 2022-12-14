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    Месси установил рекорд и вошел в историю чемпионатов мира

    14 Декабря 2022, 09:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вчера, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Противостояние завершилось со счетом 3:0 в пользу южноамериканцев.

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд ЧМ по числу результативных действий. На счету Месси 11 голов и девять голевых передач на мундиалях. Он обошел Мирослава Клозе (16 голов + 3 передачи), Роналдо (15 голов + 4 передачи), Герда Мюллера (14 голов + 5 передач) и Пеле (12 голов + 7 передач) по системе «гол+пас».

    В матче полуфинала ЧМ с Хорватией Лионель Месси отличился голом с пенальти и голевой передачей. Аргентина одержала победу со счетом 3:0 и вышла в финал.


    ФОТО: ELSA/GETTY IMAGES
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