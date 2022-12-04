Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Астана-19-21℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Месси установил рекорд чемпионатов мира по количеству наград «Лучший игрок матча»

    4 Декабря 2022, 14:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 3 декабря состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором играли сборные Аргентины и Австралии. Команды встретились на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

    Финальный свисток главного арбитра встречи Шимона Марциняка зафиксировал победу аргентинской сборной со счётом 2:1.

    Лучшим игроком матча был признан нападающий победителей Лионель Месси, отметившийся по ходу игры забитым мячом. Данная награда стала восьмой в карьере аргентинца. До этого он признавался лучшим игроком отдельной встречи чемпионатов мира семь раз. Таким образом, Месси установил рекорд по количеству данных наград. Никто в истории чемпионатов мира не получал восемь статуэток MVP, сообщает Squawka.

    Напомним, на счету аргентинца три гола и одна результативная передача в четырёх матчах нынешнего чемпионата мира. В 1/4 финала турнира сборная Аргентины сыграет с национальной командой Нидерландов.

    Фото: GETTYIMAGES
    Спорт Футбол Чемпионат мира по футболу
    Новости по теме
    Новости по теме
    Названы позиции казахстанских боксеров в рейтинге IBF
    ЧМ по футболу: сборные Марокко и Испании, Португалии и Швейцарии сыграют за выход в 1/4
    Более 20 медалей завоевали карагандинские параспортсмены на Всемирных играх IWAS
    Стала известна третья пара четвертьфинала ЧМ-2022 по футболу
    Популярное
    1 Заменены порядка двух тысяч батарей во всех 12 домах, где нет тепла – аким Экибастуза
    2 Кумар Аксакалов обратился к костанайцам
    3 Когда снимут режим ЧС в Экибастузе
    4 Две новостройки остались без тепла в Караганде
    5 Назначен начальник управления Комитета по правовой статистике и спецучетам Акмолинской области
    Новости партнеров