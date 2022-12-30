Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-6-8℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Месси стал спортсменом года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

    30 Декабря 2022, 19:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сhampionat.com.

    В голосовании принимали участие 420 журналистов из 113 стран мира. Месси набрал 962 (25,45%) голоса респондентов. На второй строчке рейтинга расположился представитель легкой атлетики Арман Дюплантис (373 голоса). Замкнул тройку лидеров форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе (366 голосов).

    Отметим, что AIPS также опубликовала результаты голосования за звание лучшей спортсменки уходящего года. Ей стала футболистка «Барселоны» и женской сборной Испании Алексия Путельяс.

    В нынешнем сезоне Месси стал победителем чемпионата мира по футболу в составе сборной Аргентины.


    Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»
    Спорт Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жибек Куламбаева  проиграла матч на турнире в Австралии
    Александр Бублик проиграл на турнире United Cup в Австралии
    Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева вновь стала чемпионкой мира по блицу
    Футбольный клуб «Астана» сообщил об изменениях
    Популярное
    1 Президент РК выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле
    2 Канат Мусин прокомментировал свое назначение на пост судьи Конституционного суда
    3 Олег Крук освобожден от должности первого замакима Павлодарской области
    4 Семья Пеле опубликовала послание после его смерти
    5 Первым заместителем акима Павлодарской области назначен Хасар Хабылбеков
    Новости партнеров