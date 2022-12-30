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Месси стал спортсменом года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

30 Декабря 2022, 19:59
Месси стал спортсменом года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сhampionat.com.

В голосовании принимали участие 420 журналистов из 113 стран мира. Месси набрал 962 (25,45%) голоса респондентов. На второй строчке рейтинга расположился представитель легкой атлетики Арман Дюплантис (373 голоса). Замкнул тройку лидеров форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе (366 голосов).

Отметим, что AIPS также опубликовала результаты голосования за звание лучшей спортсменки уходящего года. Ей стала футболистка «Барселоны» и женской сборной Испании Алексия Путельяс.

В нынешнем сезоне Месси стал победителем чемпионата мира по футболу в составе сборной Аргентины.


Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

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