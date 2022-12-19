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    Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре

    19 Декабря 2022, 01:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 18 декабря, завершился чемпионат мира по футболу в Катаре. Лучшим игроком турнира был признан нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На этом турнире Месси забил восемь мячей и отдал и отдал три результативные передачи. Два мяча аргентинец забил на групповом этапе — в ворота Саудовской Аравии (1:2) и Мексики (2:0). На стадии плей-офф Лионель отличился в ворота сборных Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 в серии пенальти), Хорватии (3:0) и дважды в ворота Франции (3:3, 4:3 по пенальти). Четыре мяча нападающий забил с 11-метровой отметки.

    Напомним, сборная Аргентины обыграла в финале чемпионата мира в Катаре команду Франции и в третий раз в истории выиграла титул лучшей команды мундиаля. «Альбиселесте» уверенно вели со счетом 2:0, но за 10 минут до конца матча Килан забил два гола и сравнял счет. В дополнительное время Месси вновь вывел свою команду вперед, но Мбаппе снова сравнял счет с пенальти. Стоит отметить, что оба форварда «ПСЖ» были точны и в серии послематчевых пенальти, Мбаппе подвели партнеры, которые не сумели переиграть Эмилиано Мартинеса, который, к слову, получил приз «Золотая перчатка».

    Приз «Золотая бутса» взял нападающий сборной Франции Килан Мбаппе. Он оформил второй хет-трик в истории чемпионатов мира по футболу.


    Фото: SHAUN BOTTERILL/GETTY IMAGES
    Спорт Футбол Чемпионат мира по футболу
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