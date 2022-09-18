Месса Папы Римского, Съезд лидеров мировых религий, переименование столицы и конституционные поправки - обзор

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Уходящая неделя была полна важных событий в политической жизни страны. В столице Казахстана прошла месса Папы Римского Франциска, с официальным визитом был глава КНР Си Цзиньпин, а на Съезде лидеров мировых и традиционных религий обсуждены дальнейшее духовное и социальное развитие человечества в постпандемический период. О самом интересном – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Месса Папы Римского и Съезд лидеров мировых и традиционных религий

Папа Римский Франциск совершил свой первый визит в Казахстан в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий. На мессу Папы Римского, по информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, было предусмотрено три тысячи мест, из них большая часть -паломники из Центральной Азии и других близлежащих стран.

По прилету в Казахстан состоялась торжественная церемония встречи Папы Римского Франциска с Касым-Жомарт Токаевым в Акорде.

Также в рамках визита в РК Папа Римский Франциск выступил перед представителями властей, гражданского общества и дипломатического корпуса в столице. В мероприятии принял участие и Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он отметил особую значимость данного визита Ппы Римского.

По словам Президента, за 30 лет независимости Казахстан реализовал свою собственную модель межэтнического и межрелигиозного согласия на основе принципа единства. «Сегодня Казахстан гордится тем, что является домом для крупнейшей католической общины в Центральной Азии. Христиане, как и все прочие верующие, вносят свою мощную лепту в развитие и становление Справедливого Казахстана, где будут процветать мирное сосуществование и взаимное уважение», - отметил Глава государства.

По итогам встреч Казахстан и Ватикан подписали соглашение об углублении сотрудничества

На Святую мессу Папы Римского Франциска в столицу прибыли свыше 7 тысяч человек. Для участия в Святой мессе прибыли паломники с севера страны, а также из России, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Германии, Австрии.

По итогам визита Папа Римский Франциск получил в подарок от Президента Казахстана домбру.

Эта неделя также ознаменовалась крупнейшим мероприятием - VII Съездом лидеров мировых и традиционных религий. Главная тема Съезда была определена как «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период».

На открытии Съезда Глава государства Касым-Жомарт Токаев еще раз напомнил участникам, что «укрепление диалога и сотрудничества во всем мире является важной частью политики Казахстана».

Президент также отметил главную особенность Съезда духовных лидеров. «Встреча религиозных лидеров в нынешний сложный период за одним столом имеет важное значение. Она показывает всему человечеству, что можно прийти к общему мнению и найти решение по любому вопросу. По моему мнению, главная миссия и особенность съезда заключается именно в этом», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По итогам Съезда Генсек ООН выразил признательность Казахстану за организацию VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Оценил усилия Казахстана в деле укрепления мира и Генсек Всемирной исламской лиги.

По итогам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий принята декларация, которая состоит из 35 пунктов.

Си Цзиньпин в Казахстане

На этой неделе Казахстан с государственным визитом также посетил глава КНР Си Цзиньпин. В столичном аэропорту Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина встретил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем КНР Си Цзиньпином и поблагодарил Председателя КНР за то, что он принял приглашение и прибыл в нашу страну. Касым-Жомарт Токаев также напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.

«Символично, что Ваш визит совпал с этой юбилейной вехой. За этот краткий период мы установили прочные межгосударственные связи. Искренне благодарю Вас за поддержку экономического развития Казахстана и наших международных инициатив», – сказал Президент.

Председатель Китайской Народной Республики высоко оценил уровень казахстанско-китайских отношений и высказал уверенность в том, что данный визит придаст новый импульс их дальнейшему укреплению. Он подчеркнул, что Китай поддерживает позицию Казахстана по региональным и международным вопросам.

«Без всякого сомнения, под Вашим руководством народ Казахстана достигнет новых успехов в деле государственного строительства и национального возрождения. Еще раз хотел бы Вас заверить, что Правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны», - подчеркнул Си Цзиньпин.

Также в рамках встречи Президент Казахстана наградил Председателя КНР высшей наградой - орденом «Алтын Қыран».

Саммит ШОС

После того, как Глава государства К.Токаев завершил все встречи с высокопоставленными гостями страны, с рабочим визитом он отправился в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Сразу по прилету была проведена неформальная беседа президентов - участников Саммита ШОС.

Заседание Саммита Совета прошло в узком составе.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что ШОС в силу своего универсального мандата и взаимной консолидации может и должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности. Глава государства представил свое видение приоритетных направлений деятельности ШОС на текущем этапе. Также на заседании выступили Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент России Владимир Путин и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества Глава государства Касым-Жомарт Токаев также встретился с Президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси и поприветствовал стремление Ирана стать полноправным членом ШОС, высказал уверенность в том, что присоединение исламской республики к организации усилит региональное взаимодействие и придаст новый импульс ее работе.

По итогам встреч Совет глав государств ШОС принял Самаркандскую декларацию

Новое старое название столицы и конституционные поправки

На этой неделе стало известно том, что название столицы Казахстана вновь сменят. Вместо Нур-Султана – Астана. Как сообщил на своей странице в сети Facebook написал пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, группа депутатов Парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент был проинформирован об этой инициативе депутатов, которые опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства.

Конституционным Советом было принято к производству обращение Президента РК Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан», разработанного в связи с предложениями депутатов Мажилиса Парламента РК, на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции РК.

Предложение о переименовании столицы поддержала и ономастическая комиссия

В столичном маслихате по этому вопросу состоялись публичные слушания , в ходе которых депутатами была также поддержана эта инициатива.

Вопрос переименования столицы обсудили и депутаты Парламента. На совместном заседании палат Парламента депутаты рассмотрели проект закона РК о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК. В итоге конституционные поправки, которые касаются президентского срока продолжительностью семь лет без права последующего переизбрания и переименования столицы, были приняты единогласно

Закономерный вопрос касательно дополнительных расходов в случае с переименованием столицы прокомментировали в Минюсте. Директор департамента бюджета государственных органов Министерства финансов РК Светлана Кучерова отметила, что «переименование столицы, для центральных государственных органов предполагает затраты на замену вывесок на зданиях, которые возможно осуществить за счет и в пределах средств, ежегодно выделяемых на содержание государственных органов».

Переименование столицы Казахстана в Астану также не приведет к каким-либо изменениям в документах граждан.

Что касается конституционных поправок по президентскому мандату, то принятые нормы никто не сможет изменить. Об этом заявил министр юстиции РК Канат Мусин.

«Сегодня была принята норма в Конституцию о том, что положения Конституции о том, что срок президентского мандата составляет семь лет, и Президентом РК человек может быть избран только один раз. Они являются неизменными. То есть, ни последующий Президент, ни последующий Парламент уже эти нормы изменить не сможет», - прокомментировал Мусин.

Резонный вопрос возник и по вероятности переименования столицы Казахстана в будущем. По словам К. Мусина, «наименование столицы не относится к тем нормам, которые являются неизменными».

Пожар в Костанае: первые выплаты и предварительные итоги следствия

На этой неделе аким Костанайской области Архимед Мухамбетов вновь встретился с жителями села Аманкарагай, которые пострадали от лесных пожаров. Аким сообщил, что первым 24 получателям, чьи документы представлены в полном объеме, уже перечислили по миллиону на счета.

Сейчас ведется строительство 91 дома 13 подрядными организациями. Построенные дома вместе с земельными участками планируется передать в право собственности граждан, пострадавших в результате пожаров. Также возместят ущерб в связи с гибелью сельскохозяйственных животных. Возмещение ущерба по животным будет осуществляться за счет средств местного бюджета и общественного фонда «Қайырымдылық KZ» при обращении в акимат Аулиекольского района.

Пока местными властями и неравнодушными казахстанцами оказывается помощь пострадавшим от пожаров, прокуратурой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении руководства лесного хозяйства в Аулиекольском районе, откуда предположительно и пошел огонь.

13 сентября начато досудебное расследование в отношении руководства КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства» по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия. В этот же день руководитель учреждения задержан. 15 сентября в отношении руководителя учреждения судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В конце уходящей недели по этому вопросу костанайский регион посетил Премьер-министр страны Алихан Смаилов, который также побывал на месте пожаров в Аулиекольском районе и встретился с пострадавшими гражданами. Также он ознакомился с ходом строительства новых домов для граждан, потерявших жилье из-за масштабных лесных пожаров. Отмечено, что контроль за строительством домов для погорельцев будет вестись в режиме онлайн.

Завершение трилогии Головкина с «Канело» и достижения молодых спортсменов

Уходящая неделя ознаменована не только крупными политическими событиями в стране, но и долгожданным третьим боем Головкина с «Канело».

К сожалению, Геннадий Головкин уступил Саулю Альваресу решением судей. Бой продлился все 12 раундов, и судьи отдали предпочтение действовавшему более активно и напористо на протяжении всех раундов мексиканцу.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в 2017 году также на «T-Mobile» арене в Лас-Вегасе и завершился вничью.

Второй бой состоялся фактически ровно через год после первого и завершился победой мексиканца решением судей.

Между тем, не устают радовать и восхищать своими достижениями соотечественников молодые казахстанские спортсмены. Первая ракетка Казахстана Александр Бублик, к примеру, на этой неделе вошел в топ-45 рейтинга ATP. Два казахстанских боксера попали в топ-10 рейтинга WBC , а казахстанка Жамиля Бакбергенова во второй раз выиграла «серебро» ЧМ по женской борьбе.

Призовые места на ЧМ в Румынии завоевали казахстанские шахматисты в категории 14,16,18 лет , а наш вольник Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером чемпионата мира в Белграде.

Казахстанский боксер Али Ахмедов выступил сегодня на вечере бокса Геннадий Головкин - Сауль «Канело» Альварес 3 в Лас-Вегасе (США). Он сразился с опытным американским боксером Габриэлем Росадо. Бой в суперсреднем весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стояли титулы чемпиона IBF (North American) и WBC Silver. Этот поединок завершился победой Ахмедова единогласным решением судей. Таким образом, Али Ахмедов одержал 19-ю победу в профессиональной карьере и завоевал два чемпионских пояса, а Габриэль Росадо потерпел 16-е поражение на профи-ринге.







