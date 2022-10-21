Мешок с оружием и боеприпасами обнаружили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Тараза обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

19 октября сотрудники отдела криминальной полиции УП города Тараза при проведении оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, обнаружили схрон с оружием и боеприпасами возле речки в одном из микрорайонов областного центра.

Из мешка были изъяты гладкоствольное ружье марки МР-133, гладкоствольное ружье 20-го калибра, ружье марки Pietta GHIBLI, 30 патронов калибра 9 мм и штык-нож.

По данному факту начато досудебное расследование по части третьей статьи 287 УК РК, назначена судебно-баллистическая экспертиза.



