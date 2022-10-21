Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Мешок с оружием и боеприпасами обнаружили в Таразе

    21 Октября 2022, 11:03

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Тараза обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    19 октября сотрудники отдела криминальной полиции УП города Тараза при проведении оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, обнаружили схрон с оружием и боеприпасами возле речки в одном из микрорайонов областного центра.

    Из мешка были изъяты гладкоствольное ружье марки МР-133, гладкоствольное ружье 20-го калибра, ружье марки Pietta GHIBLI, 30 патронов калибра 9 мм и штык-нож.

    По данному факту начато досудебное расследование по части третьей статьи 287 УК РК, назначена судебно-баллистическая экспертиза.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Жамбылская область Борьба с преступностью ЧП-2022 Алматинская трагедия Январские события
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Оскорбление представителя власти - На Торегали Тореали заведено уголовное дело
    Спецоперация КНБ: канал незаконного оборота оружия перекрыли в Актау и Таразе
    Обманувшего граждан на более 10 млн тенге мошенника задержали в Кызылорде
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане