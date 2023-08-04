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    Мешок марихуаны нашли у пассажирки междугороднего такси в Шымкенте

    4 Августа 2023, 10:12

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В результате принятых комплексных мер в рамках ОПМ «Карасора» сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с патрульными полицейскими пресекли перевозку крупной партии наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «По улице Жибек жолы при въезде в город в ночное время стражи порядка остановили автомобиль Opel, занимающийся пассажирскими перевозками между городами Тараз – Шымкент. При проверке в большой дорожной сумке женщины, арендовавшей весь салон авто, оперативники обнаружили полипропиленовый мешок с веществом, похожим на наркотик. Согласно заключению экспертизы, изъятое является высушенной марихуаной весом свыше 10 кг. Факт Каратауским РУП зарегистрирован в ЕРДР по статье «Перевозка наркотических средств в целях сбыта в особо крупном размере». Подозреваемая взята под стражу», - говорится в сообщении полиции.

    За совершение данного преступления УК РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Видео МВД РК Шымкент Борьба с наркотиками
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