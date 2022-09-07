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    Мешки с оружием обнаружили полицейские в недостроенном здании в Таразе

    7 Сентября 2022, 15:42

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Два мешка с оружием и боеприпасами обнаружили в Таразе. Поиски похищенного в ходе январских массовых беспорядков огнестрельного оружия продолжаются на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, при проведении розыскных работ по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, сотрудники полиции обнаружили в одном из недостроенных зданий города Тараза схрон с оружием и боеприпасами.

    «В двух мешках находились и были изъяты два автомата «Калашников», два охотничьих карабина марки «ТОЗ», ружье марки «Сайга», два нарезных ружья, гладкоствольное ружье «Байкал», магазин от автомата и более 300 патронов различного калибра», - сообщили в правоохранительном ведомстве.

    Только за сутки сотрудники полиции обнаружили 11 единиц оружия и более 300 патронов различного калибра, уточнили в ведомстве.

    На все найденное оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.

    Как сообщалось ранее, тайник с оружием и боеприпасами обнаружили под одним из мостов города Тараз. В полиэтиленовом пакете черного цвета были травматический пистолет «МР-79-9», два пистолета неизвестных марок, одна слезоточивая граната, шесть десятков патронов различного калибра, магазин от пистолета «Макаров».

    В департаменте полиции Жамбылской области напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее это в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область МВД РК ЧП-2022 Январские события
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