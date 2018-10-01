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Мешала смотреть телевизор: отец ударил ножом дочь в Шымкенте

12 Октября 2018 18:59 162
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Мешала смотреть телевизор: отец ударил ножом дочь в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте осужден мужчина за нанесение ножевых ранений дочери, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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58-летний житель Шымкента нанес два удара кухонным ножом 28-летней дочери за то, что она мешала ему смотреть телевизор. С глубокими ранами в области спины молодая женщина была доставлена в больницу. Благодаря своевременному лечению она осталась живой.

Абайский районный суд приговорил 58-летнего жителя к трем годам ограничения свободы.

Как сообщила судья Элеонора Бакирова, в ходе следствия вина подсудимого была доказана. Но он оказал тяжело раненной дочери первую помощь и вызвал скорую. Мужчина оплатил лечение, регулярно посещал дочь в больнице. На суде он полностью признал свою вину, выразил раскаяние. Дочь заявила, что прощает отца.

Суд при вынесении приговора учел эти обстоятельства.

Автор: Айнур Акбаева

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Ключевые слова: Шымкент, Происшествия, Суды,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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