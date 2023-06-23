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    Меры свободной безбарьерной торговли обсудили на Экономическом совете СНГ

    23 Июня 2023, 16:05

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин принял участие в работе 98-го заседания Экономического совета СНГ в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В этом году в органах СНГ председательствует Кыргызская Республика. По-прежнему основная тема встреч — устранение существующих барьеров, ограничений и изъятий во взаимной торговле в периметре стран Содружества.

    В этом ключе одним из важнейших последних достижений стало подписание в начале июня этого года главами правительств СНГ Соглашения о свободной торговле услугами, над которым эксперты стран работали на протяжении 11 лет. Документ определяет создание благоприятных условий для дальнейшего роста экономик стран. Он станет серьезным стимулом для обеспечения благоприятного бизнес-климата, привлечения инвестиций стран Содружества.

    В этом аспекте повышается роль электронной торговли в рамках СНГ. Казахстан всецело поддерживает отработку проекта Концепции сотрудничества государств СНГ по развитию взаимодействия в сфере электронной торговли.

    По итогам заседания участники рекомендовали правительствам государств-участников СНГ особое внимание обращать на соблюдение рекомендуемых значений уровня инфляции и по среднегодовому значению показателя средневзвешенной ставки по долгосрочным кредитам, что будет способствовать ускорению экономического роста.

    За четыре месяца текущего года между Казахстаном и государствами СНГ наблюдается рост объема взаимной торговли на 8,5% ($11,3 млрд) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ($10,4 млрд).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    СНГ Правительство РК Экономика Серик Жумангарин Минторговли
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