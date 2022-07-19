Меры соцподдержки позволили улучшить демографическую ситуацию в РК

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в ходе рабочей поездки в Атыраускую область провела встречу с представителями НПО и организаций ветеранов, женщинами, в том числе многодетными матерями, пенсионерами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В 2021 году на выплату пенсий и социальных пособий из государственного бюджета направлено около 4 трлн тенге для 4,9 млн получателей. Это составило почти четверть всего бюджета страны. Численность получателей пенсий и пособий в Атырауской области в 2021 году составила 193,5 тыс. человек или 29,3% всего населения региона, общая сумма выплат – 125,6 млрд тенге», - сообщила глава Минтруда.

Она проинформировала, что принимаемые государством меры социальной поддержки позволили улучшить демографическую ситуацию в стране. В 2020 и 2021 году установлены самые высокие показатели рождаемости с начала независимости республики (в 2020 году – 426,8 тыс. детей, в 2021 году – 446,8 тыс. детей). При этом наблюдается положительная тенденция по рождаемости третьего, четвертого, пятого и более ребенка в семье.

Запуск Портала социальных услуг позволил сократить время обеспечения средствами и услугами реабилитации от восьми месяцев до двух недель.

«Однако все еще есть вопросы к качеству средств реабилитации, политике ценообразования, которой придерживаются поставщики. Поэтому работа в данном направлении будет продолжена», – сказала Тамара Дуйсенова.

Особое внимание глава МТСЗН уделила вопросам пенсионного обеспечения. Она сообщила, что на сегодняшний день в республике насчитывается 2,2 млн пенсионеров, в том числе в Атырауской области – 62,3 тыс. человек.

По состоянию на 1 июля текущего года средний размер пенсии с учетом базовой по республике составил 117,5 тыс. тенге, в Атырауской области – 116,2 тыс. тенге.





Фото: gov.kz