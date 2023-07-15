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    Меры пожарной безопасности усилили в горах Алматы

    15 Июля 2023, 13:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала пожароопасного периода сотрудники департаментов по ЧС, полиции Алматы и представители лесохозяйственных учреждений проводят рейдовые мероприятия в горнолесной местности. На сегодня не допущено 120 розжигов костров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Усилены превентивные меры ДЧС Алматы в пожароопасный период. На сегодняшний день осуществлен 81 рейд, вручено более 6 тысяч памяток, пресечено более 120 розжигов костров, к административной ответственности привлечено 84 физических лица на общую сумму более 4 млн тенге», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    В ведомстве добавили, что выставлен механизированный дозор на участках наиболее подверженных природному пожару.

    Спасатели также рекомендуют придерживаться следующих основных мер безопасности:

    - при отдыхе в горах не разводить костры, не курить, не бросать горящие спички, окурки;

    - не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

    - воздержитесь от прогулок, чтобы избежать солнечных ударов.

    Ранее сообщалось, что алматинцы заплатили больше 4 млн тенге штрафов за розжиг костров.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Безопасность Пожар ДЧС
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