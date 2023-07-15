Меры пожарной безопасности усилили в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала пожароопасного периода сотрудники департаментов по ЧС, полиции Алматы и представители лесохозяйственных учреждений проводят рейдовые мероприятия в горнолесной местности. На сегодня не допущено 120 розжигов костров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Усилены превентивные меры ДЧС Алматы в пожароопасный период. На сегодняшний день осуществлен 81 рейд, вручено более 6 тысяч памяток, пресечено более 120 розжигов костров, к административной ответственности привлечено 84 физических лица на общую сумму более 4 млн тенге», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

В ведомстве добавили, что выставлен механизированный дозор на участках наиболее подверженных природному пожару.

Спасатели также рекомендуют придерживаться следующих основных мер безопасности:

- при отдыхе в горах не разводить костры, не курить, не бросать горящие спички, окурки;

- не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

- воздержитесь от прогулок, чтобы избежать солнечных ударов.

Ранее сообщалось, что алматинцы заплатили больше 4 млн тенге штрафов за розжиг костров.