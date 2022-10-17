Меры поддержки бедных в странах Центральной Азии обогащают богатых – Всемирный банк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Во Всемирном банке считают, что одним из популярных рычагов в борьбе с бедностью в странах Центральной Азии являются ценовые субсидии. Однако зачастую выгоду от этих мер получают богатые слои населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Часто вместо целевых трансфертов физическим лицам в странах Центральной Азии используются другие рычаги – ценовые субсидии. Например, энергетические субсидии, субсидии на хлеб и так далее. Зачастую в выигрыше здесь не самые бедные слои населения, а самые богатые. Мы считаем, что наиболее эффективным являются целевые денежные трансферты физическим лицам, а не ценовые субсидии. Самые богатые (а это 20% населения) получают половину этих ценовых субсидий», - сказал старший экономист регионального представительства Всемирного банка в Центральной Азии Уильям Зейтц во время онлайн-брифинга.

По его данным, в Казахстане в 2020 году энергетические субсидии составили 2,7% ВВП.

Для того, чтобы не упустить прогресс по сокращению бедности, Всемирный банк рекомендует целевые трансферты физическим лицам, инвестиции в человеческий капитал и мобилизацию налоговых поступлений для защиты интересов самых бедных слоев населения.

Среди налоговых изменений, по мнению спикера, эффективной может стать прогрессивная шкала.

«Практически ни одна из стран Центральной Азии не использует прогрессивную шкалу. Очень небольшой объем дохода идет от земельного налога и налога на имущество. Земельный налог, налог на имущество является прогрессивным по своей природе, а от него доходы очень маленькие. Кто платит земельный налог, налог на имущество? Те, у кого уже имущество есть, это более богатые слои населения. 20% самых богатых обладают половиной всего движимого и недвижимого имущества, поэтому сбор и повышение ставок налогов на имущество будет носить прогрессивный эффект. Плюс очень сложно избежать сбора налога на имущество. Доходы можно скрыть от налогообложения, а имущество скрыть очень сложно. Поэтому этот тот момент, где неформальность не является проблемой», - добавил У.Зейтц.

Ранее сообщалось, что за чертой бедности в Центральной Азии проживают 20 млн человек.



