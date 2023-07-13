Меры по водообеспечению аграриев южных областей рассмотрели в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопрос водообеспечения сельхозтоваропроизводителей южных регионов Казахстана рассмотрен на совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова доложила, что вегетация в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, на которые приходится до 97% всей поливной воды, проходит в условиях сохранения маловодья.

В Алматинской области и области Жетысу водохозяйственная обстановка стабильная. Вместе с тем наблюдается недостаточное наполнение водохранилищ в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях. В результате складывается сложная обстановка с водообеспечением.

Для решения проблемы Минэкологии проводится работа с уполномоченными ведомствами Кыргызстана и Узбекистана в части соблюдения графиков подачи воды по межгосударственным объектам.

С докладом о текущей ситуации и предлагаемых мерах также выступил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Премьер-Министр подчеркнул важность соблюдения согласованных графиков подачи воды по межгосударственным объектам, а также конструктивной совместной работы с соседними странами по использованию водных ресурсов.

Вместе с тем Алихан Смаилов поручил активизировать работу по реконструкции, модернизации и цифровизации гидротехнических сооружений в республике для сокращения потерь воды и внедрению водосберегающих технологий в АПК в целом.

Отдельно подчеркнута необходимость в оперативном режиме проработать вопрос увеличения подачи воды по межгосударственным каналам.