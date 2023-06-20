Меры по увеличению инвестиционной доходности Нацфонда примут в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут уменьшать изъятия из Нацфонда. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2022 год на совместном заседании палат Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях продолжения политики сбережения средств Нацфонда продолжится уменьшение изъятий в республиканский бюджет. Совместно с Национальным Банком будет принята мера по увеличению его инвестиционной доходности», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Все это, по его словам, позволит выполнить обозначенную Главой государства задачу по доведению Национального фонда до 100 млрд долларов к 2030 году.

Министр также рассказал о реализации национальных проектов.

«На данном этапе завершается работа по интеграции мероприятий действующих 10 нацпроектов в документы системы госпланирования и иные документы. Утверждены 15 концепций, направленных на развитие конкретных отраслей до 2029 года. Они интегрированы с Планом по реализации предвыборной программы Президента. Также утверждены нацпроекты нового формата «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения». И разработан нацпроект «Доступный интернет». Таким образом, осуществляется переход на формат лаконичных документов, направленных на решение конкретных проблем», - добавил Ерулан Жамаубаев.