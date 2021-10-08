Меры по улучшению оказания медицинской помощи озвучил Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о мерах по улучшению оказания медицинской помощи в стране в ходе заседания Комиссии по правам человека при Президенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи приняты дополнительные меры по выделению финансирования в систему здравоохранения на развитие инфраструктуры, подготовки кадров и обеспечения населения лекарственным средствами. Для обеспечения медицинской помощи в сельской местности предусмотрено открытие фельдшерско-акушерских медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в 137 опорных населенных пунктов», - сказал во время заседания Алексей Цой.

Как отметил глава Минздрава, реализуются инвестиционные проекты по строительству не менее 20 современных больниц и двух научно-инновационных центров. Кроме того, для развития инфраструктуры подведомственных региональных медицинских организаций предусмотрены строительство и модернизация не менее 20 объектов на общую сумму порядка 85 млрд тенге. Для обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями в текущем году выделено финансирование в объеме 386,5 млрд тенге.

«Президент поручил обеспечить доведение доли отечественной фармацевтической продукции с 17% до 50%. В рамках реализации данного поручения министерством активизировано сотрудничество с глобальными фармкорпорациями, осуществляется привлечение инвесторов, проводится трансферт технологий и новейших разработок», - сказал Алексей Цой.

«Также предстоит создание центра для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий, аккредитованных по международным стандартам. На данное мероприятие предусмотрено финансирование на сумму 18,3 млрд тенге», - проинформировал министр.

Напомним, сегодня в столице состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященное деятельности Министерства здравоохранения по обеспечению конституционных прав на охрану здоровья и получение квалифицированной медицинской помощи.

По информации министра, показатель материнской смертности в Казахстане снизился на 10,7% по итогам 8 месяцев текущего года.