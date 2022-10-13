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    Меры по улучшению инвестклимата обсудил аким Астаны с вице-премьером Монголии

    13 Октября 2022, 19:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны встретился с вице-премьер-министром Монголии. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в ряде областей. О встрече на своей странице в Instagram рассказал Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

    «Провели встречу с вице-премьер-министром Монголии Сайнбуянгийн Амарсайханом, Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в РК Доржийн Баярхуу и др. Обсудили вопросы сотрудничества в сферах образования, культуры, торговли, экономики, туризма, также меры по улучшению инвестклимата и др.

    По поручению Главы государства создаем условия для привлечения иностранных инвестиций в экономику города и страны, оказываем инвесторам комплексную сервисную поддержку.

    Так, к примеру, в 2020 году в экономику столицы мы привлекли более 1,1 триллиона тенге частных инвестиций, в 2021 году – более 1,2 триллиона тенге частных инвестиции. За 9 месяцев текущего года почти 900 млрд тенге. В первую очередь мы поддерживаем те проекты, которые необходимы жителям и городу», - написал аким столицы.


    Фото: instagram.com/altay_kulginov_official
    Астана Акимат Экономика Монголия Сотрудничество Инвестиции
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